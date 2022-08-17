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    Almanya: Rusya gazı keserse stokumuz en fazla 2.5 ay yetebilir

    Almanya, Rusya’nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini açıkladı.
    • 17.08.2022 - 16:49
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    Almanya: Rusya gazı keserse stokumuz en fazla 2.5 ay yetebilir

    Rusya'nın Avrupa'da birçok ülkeye gaz akışını azaltması ya da tamamen kesmesi, kıtada kış mevsimi öncesi endişelere yol açtı.

    Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor.

    Almanya’nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur’un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, ülkenin gaz stokuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

    "Stoklar sadece 2.5 ay yetebilir"

    Müller, gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95’ini karşılayabileceğini, eğer Rusya gaz akışını tamamen keserse stokların sadece 2.5 ay yetebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Almanya: Rusya gazı keserse stokumuz en fazla 2.5 ay yetebilir #1

    "Depolar yüzde 77 dolu"

    Müller, "Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya’nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2.5 ay boyunca karşılayabilecektir. Depoları doldurmak konusunda eskisinden biraz daha hızlıyız, ancak bu rahatlayabileceğimizin bir işareti değil. İyi arz ve talep koşullarında bile Almanya’daki tüm depolama tesislerinin Kasım ayında yüzde 95 oranında dolu olacağının sözünü veremem. En iyi senaryoda, bunların dörtte üçü hedefe ulaşacak. Alman gaz depolama tesisleri şu anda yüzde 77 dolu." ifadelerini kullandı.

    AA'nın haberine göre, doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya’ya bağımlı olan Almanya’da Gazprom’un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

    Almanya: Rusya gazı keserse stokumuz en fazla 2.5 ay yetebilir #2

    Almanya: Rusya gazı keserse stokumuz en fazla 2.5 ay yetebilir #3


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