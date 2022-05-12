Almanya, Rusya'yı enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı

Rusya'nın uyguladığı yaptırımlarla enerji ihracatını bir silah olarak kullandığını söyleyen Alman Bakan Habeck, Rusya'dan gaz alımlarının 10 milyon metreküp azaldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, enerji sektöründeki gerilim de tırmanıyor.

Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar art arda gelirken, Moskova’da Batılı enerji şirketlerine yönelik yaptırım kararlarını masaya koydu.

11 Mayıs'ta, aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine alındı.

Yaptırımlar, Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna üzerinden üst üste 2 gün gaz arzında düşüş olmasına neden oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck düzenlediği basın toplasında, Rusya'yı, enerji ihracatını silah olarak kullanmakla suçladı.

Habeck, "Durum öyle bir tırmanıyor ki enerjiyi silah olarak kullanma birçok alanda gerçeğe dönüşüyor." dedi.

“Depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 40'a yaklaştı”

AA’nın haberine göre; Habeck, Rus enerji şirketi Gazprom’un Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania'nın Rusya'dan gaz alımlarının günde yaklaşık 10 milyon metreküp azaldığını ve bunun telafisinin mümkün olduğunu belirtti.

Almanya'yı kışa hazırlanmak için doğalgaz depolama tesislerini doldurmaya odaklandıklarını vurgulayan Habeck, bu depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 40'a yaklaştığını bildirdi.

Habeck, doğalgaz piyasasını istikrara kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, yaptırımlar nedeniyle Alman şirketlerinin yeni gaz sözleşmelerini daha yüksek fiyatlardan güvence altına almak zorunda kalacağı için bu şirketlere finans garantisi verileceğini söyledi.

Kamu ve sanayi kesimine gaz tüketimini azaltma çağrısı Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda uyarı seviyesini etkinleştirmeyeceklerini bildiren Habeck, kamu ve sanayi kesimine gaz tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Acil Durum Planı

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor.

Alman hükümeti, 30 Mart'ta Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirmişti. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), 4 Nisan'da, Almanya'da doğalgazda enerji arzını güvence altına almak için Gazprom Germania'yı geçici olarak devralmıştı.

Gazprom Germania GmbH de yaptırım listesine alınırken, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD, Singapur ve İngiltere'deki eski Gazprom iştiraklerine de yaptırım uygulanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Rus şirketlerinin yaptırım uygulanan kuruluşlara ürün ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapması yasaklanmış, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülükleri yerine getirmemesine izin verilmişti.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyor

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken ülke, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor. Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğalgazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Hükümet, Rusya'dan arzın hemen durdurulmasına da karşı çıkıyor. Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek 2 LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini bekliyor.

Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.