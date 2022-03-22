Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, ülkesinde eleştiri konusu oldu

Alman basını, Lambrecht'i sert sözlerle hedef aldı. Ukrayna'ya yeterli desteğin sağlanmadığı belirtilerek, Başbakan Scholz'un bile Lambrecht'e güvenmediği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Almanya Kiev'e 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceklerini duyurmuştu.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle ülkesinde tepkilerin odağına oturdu.

"BU BAKAN SAVAŞABİLİR Mİ" SORUSU

Lambrecht'in askerler arasında verdiği pozu eleştiren Bild gazetesi, "Christine Lambrecht, ülkemizi utandırdı. Bu Bakan savaşabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın üzerinden neredeyse dört hafta geçeceği belirtilerek, Almanya Savunma Bakanı'nın ise "sefil bir tablo çizdiği" kaydedildi.

"ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ'YLE ALAKASI YOK"

Lambrecht'in Aralık 2021'in başlarında Savunma Bakanı olarak atanana kadar Alman Silahlı Kuvvetleri'yle neredeyse hiçbir ilgisinin olmadığı, göreve gelir gelmez de birlikteki tüm rütbeleri hatırlaması gerekip gerekmediğini sorduğuna dikkat çekildi.

"SCHOLZ BİLE GÜVENMİYOR"

Şimdi ise Lambrecht'ten orduya 100 milyar euro ek yatırım yapmasının beklendiği, ancak "görünüşe göre Başbakan Scholz'un bile söz konusu Bakan'a güvenmediği" savunuldu.

2 BİN 700 UÇAKSAVAR FÜZESİ SÖZÜ VERİLDİ AMA...

Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi göndermesi sözünün verildiği ancak sadece 500 adetlik teslimat yapıldığı aktarıldı.

"ÜLKEMİZİ REZİL ETTİ"

"Lambrecht'in şu ana kadarki performansı felaket" diyen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Uzmanı Christoph Plob, "Bakan, ülkemizi tüm dünyada rezil etti." ifadesini kullandı.