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    Almanya Solingen'de bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

    Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 16:05
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    Almanya Solingen'de bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

    Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

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