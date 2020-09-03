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- Almanya Solingen'de bir evde 5 çocuk cesedi bulundu
Almanya Solingen'de bir evde 5 çocuk cesedi bulundu
Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
- İHA
- 03.09.2020 - 16:05
Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
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