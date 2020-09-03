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Almanya Solingen'de bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

Almanya Solingen'de bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.