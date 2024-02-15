Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak Savunma Bakanı Pistorius, füze savunma girişiminde Ankara'nın da yer alacağını söyledi. Projede mevcut durumda 19 ülke yer alıyor.

ensonhaber.com

Almanya, Türkiye'nin füze savunma projesine dahil olacağını duyurdu.

Açıklamayı, NATO'daki mevkidaşlarıyla Brüksel'deki toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeç sırasında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptı.

Kıtayı tehditlere karşı savunmayı amaçlayan girişimde halihazırda çok sayıda ülke bulunuyor.

Türkiye füze savunma projesine katılacak

Pistorius, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi olarak bilinen projeye, Türkiye'nin de katılacağını ifade etti.

Ayrıca Yunanistan'ın da bu girişimdeki yerini alacağı belirtildi. Böylece toplam üye sayısı 21'e yükselecek. Pistorius, "Bu, kısa sürede hatırı sayılır bir rakam." dedi.

Hava savunmasını güçlendirme hamlesi

Berlin yönetiminin Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirme hamlesi, ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de Prag'da yapılan bir konuşmada duyurulmuştu.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi

Bloomberg'ün aktardığına göre; Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik etmesini kapsıyor. Maliyet verimliliğinin ve esnekliğin artırılması amaçlanıyor.

Fransa katılmadı

Söz konusu füze savunma girişiminde Fransa yer almıyor. Paris yönetimi, savunma sistemlerinin kıtadaki yükleniciler tarafından üretilmesini savunuyor.

Pistorius ayrıca, Slovenya ile IRIS-T SLM hava savunma sistemi için satın alma sözleşmesi imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

Füze savunma projesindeki diğer ülkeler

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde halihazırda 19 ülke bulunuyor:

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Britanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Romanya.



Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Danimarka, İsveç, Avusturya ve İsviçre.

Tehditlere karşı savunma şemsiyesi

Bu girişim, kısa, orta ve uzun menzilli füze tehditlerine karşı Avrupa'yı koordineli biçimde korumayı amaçlıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, söz konusu menzilleri şu şekilde tanımlıyor: