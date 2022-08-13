Almanya, Türkiye'de havaalanı çalışanı arıyor

Personel krizi yaşayan Almanya'daki havaalanlarında aylık 2 bin 500 euro maaşla istihdam edilmek üzere Türkiye'de işçi ilanı yayınlandı.

Koronavirüs döneminde Avrupa havacılığında baş gösteren personel sıkıntısı bu yaz döneminde zirve yaptı.

Uzunca bir süredir yaz tatili sezonunun da açılması ile kıta genelinde birçok havaalanında problem yaşanıyor.

Pandemide işten çıkarılan personelin yerine istihdam yapmayan şirketler bilet satmaya devam etti.

Yer personeli eksikliğinde planlanan seferlerin tarihi gelince havaalanlarında kelimenin tek anlamıyla kaos yaşanmaya başladı.

İptal edilen seferler, uzayan bilent kontrol sıraları, saatlerce yüklenemeyen valizler hem yolcuları mağdur etti hem de bağlantılı seferlerin tümünü etkiledi.

Danışmanlık şirketi aracılığı ile ilan yayınlandı

Almanya yaşanan sorunlar için Türkiye'den işçi getirtme yolunu seçti.

Alman hükümeti konuya ilişkin düzenleme için çalışmalarını yürütürken ülkede faaliyet gösteren bir şirket aracılığı ile Türkiye'de ilan yayınlandı.

Aylık maaş 2 bin 500 euro

Buna göre aylık 2 bin 500 euro maaş ile çalışmak üzere en az lise mezunu, sabıka kaydı olmayan, sağlık raporu ile herhangi bir sağlık engeli bulunmayan yer personeli aranıyor.