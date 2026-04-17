Almanya ve İngiltere'den Hürmüz Boğazı açıklaması

Orta Doğu'daki savaşın etkileri sürüyor...

1,5 ay sonra gelen haber piyasaları coşturdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, "Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE: AÇILMASI KÜRESEL BİR GEREKLİLİK VE SORUMLULUKTUR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa’nın başkenti Paris’te 49 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik çok uluslu savunma misyonu oluşturulmasına yönelik toplantı sonrasında, "Şimdiden birçok ülke katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Boğazın yeniden açılması küresel bir gereklilik ve küresel bir sorumluluktur" dedi.

ALMANYA: HİÇBİR KISITLAMA OLMAMASI GEREKİR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu duyurmasını iyi bir haber olarak nitelendirerek, "Hürmüz Boğazı'nda hiçbir kısıtlama olmaması gerekir.

Savaş sonrasında Almanya Hürmüz Boğazında mayın tespit ve deniz keşif faaliyetlerine katkı verebilir" dedi.