Donald Trump, ikinci müzakere turu için hafta sonunu işaret etti

ABD merkezli Axios’a konuşan Trump, ABD’li ve İranlı müzakerecilerin bu hafta sonu bir araya gelmesini beklediğini belirterek, görüşmelerde savaşın sona ermesini sağlayacak nihai bir anlaşma hedeflendiğini dile getirdi.

Trump, olası anlaşmanın İsrail’in güvenliğini de kapsayacağını savunarak, “İsrail’in güvende hissetmesini sağlayacak. Savaşın sonunda İsrail çok iyi bir ülke olarak öne çıkacak” dedi.

"İSRAİL'İN DURMASI GEREKİYOR"

İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarına da değinen Trump, 10 günlük ateşkes sürecine rağmen saldırıların sürmesini eleştirerek, “İsrail’in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR KARŞILIĞINDA URANYUM

ABD basınında yer alan iddialara göre, müzakerelerde İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesi karşılığında ABD’nin İran’a ait yaklaşık 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonu serbest bırakması gündemde.

Ayrıca İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasının da masadaki başlıklar arasında olduğu öne sürülüyor.