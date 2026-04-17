Hürmüz Boğazı, askeri gemiler için hala kapalı

İran, Hürmüz Boğazı’nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasının ardından boğazdaki geçişlere ilişkin yeni kuralları duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğazda yeni bir düzenin yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Sivil gemiler yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlardan geçiş yapmaktadır. Askeri gemilerin boğazdan geçişi ise hala yasaktır. Tüm geçişler yalnızca DMO Deniz Kuvvetleri’nin izniyle gerçekleştirilmektedir. Bu geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan’daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TİCARİ GEMİLERE AÇILDIĞI İLAN EDİLMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verildiğini açıklamıştı.