Almanya, yılda 500 bin göçmen almayı tartışıyor

İşgücü piyasasına düşük katılım nedeniyle Almanya'da tartışma başladı. Emekli maaşlarının karşılanabilmesi için ülkeye göçmen alınması gerektiği belirtildi.

Almanya'dan, işgücü konusunda ülkeye göçmenlerin alınması için yeni bir açıklama geldi.

Daha önce Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, Berlin yönetimine yaptığı çağrıda, ülkedeki potansiyel iş gücü kaybının 150 bine ulaştığını söylemiş, "Almanya'nın işgücü tükeniyor." uyarısında bulunmuştu.

ALMANYA İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILACAK GÖÇMEN PEŞİNDE

Scheele, gelecek yıllarda daha fazla işgücü kaybı yaşayacaklarını belirterek, "Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var." tespitini yapmıştı.

Bir açıklama da muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Meclis Grup Başkanı ve Mali Politikalar Uzmanı Christian Dürr'den geldi.

"EN AZ 500 BİN GÖÇMENE İHTİYACIMIZ VAR"

Emekli maaşlarının güvence altına alınması gerektiğini belirten Dürr, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, ihtiyaç duydukları göçmen sayısını paylaştı.

"Kamu maliyemizi istikrara kavuşturmak ve borçlanmayı azaltmak istiyorsak, yılda en az 500 bin göçmene ihtiyacımız var." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI KONUSU

Dürr, emekli maaşlarına değinerek, "50 yıl önce dört çalışandan kesilen primle bir emeklinin maaşı karşılanabiliyordu. Şimdi ise iki çalışan bir emekli maaşını karşılıyor." dedi.

İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIM AZ

Almanya'nın işgücü piyasasını bekleyen tehlikeyi açıklayan Dürr, giderek daha fazla insanın emekli olduğunu ancak bu karşılık piyasaya katılımın daha az gerçekleştiğini dile getirdi.

KANADA MODELİ GÜNDEMDE

Ülkeye göçmen alınması konusunda Kanada modeli gündeme geldi.

Söz konusu model; eğitim, iş deneyimi, dil becerileri ve yaş kıstaslarından oluşan puanlama sistemini barındırıyor.

Christian Dürr, Almanya'da benzer sistemin uygulanabileceğini sözlerine ekledi.