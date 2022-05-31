Petrol
119.56
1.67%
Euro
17.646
-0.11%
Dolar
16.4193
0.24%
Altın
978.63
0.12%
Borsa
2549
0.88%
Bitcoin
519.165
3.95%
BTXN Coin
12.31
-2.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Almanya'da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı

    Almanya'da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı

    Alman hükümeti ve ana muhalefet partileri, ordunun modernize edilmesi için 100 milyar euroluk kaynak sağlanmasında anlaştı.
    • 31.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya'da, askeri harcamaların artırılmasına yönelik ilk somut adımlardan biri atıldı.

    Başbakan Olaf Scholz’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından sadece üç gün sonra açıkladığı 100 milyar euroluk savunma fonu için gerekli uzlaşma sağlandı.

    Savunma fonu için anlaşıldı, içinde müttefiklere yapılacak yardımlar da var

    Pazar günü Berlin'de üç saatten fazla süren görüşmelerden sonra, her iki taraf da silahlı kuvvetler için özel bir fon sağlanması planını tamamladı.

    Yeni savunma bütçesi, siber savunmanın finanse edilmesi ve müttefik ülkelere yapılacak yardımları da içeriyor.

    ABD'den F-35 alınacak

    Almanya, 100 milyar euroluk ek fonla Avrupa üretimi Tornado jetlerinin yerine ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor.

    Bunun yanı sıra yeni askeri nakliye helikopterlerinin satın alınması ve askerlerin donanımlarının iyileştirilmesi planlanıyor.

    Almanya da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı #1

    Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si savunma bütçesine ayrıldı

    Öte yandan, her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinin savunma bütçesine ayrılması hedefine kademeli olarak ulaşılması da kararlaştırıldı.

    Bu, NATO’nun yıllardır üyelerinden talep ettiği savunma harcamaları seviyesi.

    Almanya da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    General Motors siber saldırıya uğradı
    Otomobil

    General Motors siber saldırıya uğradı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Adına para gelmeyince, müdürün odasına bıçakla daldı
    3. Sayfa

    Adına para gelmeyince, müdürün odasına bıçakla daldı

    Görüş Bildir