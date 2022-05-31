Almanya'da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı

Alman hükümeti ve ana muhalefet partileri, ordunun modernize edilmesi için 100 milyar euroluk kaynak sağlanmasında anlaştı.

Almanya'da, askeri harcamaların artırılmasına yönelik ilk somut adımlardan biri atıldı.

Başbakan Olaf Scholz’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından sadece üç gün sonra açıkladığı 100 milyar euroluk savunma fonu için gerekli uzlaşma sağlandı.

Savunma fonu için anlaşıldı, içinde müttefiklere yapılacak yardımlar da var

Pazar günü Berlin'de üç saatten fazla süren görüşmelerden sonra, her iki taraf da silahlı kuvvetler için özel bir fon sağlanması planını tamamladı.

Yeni savunma bütçesi, siber savunmanın finanse edilmesi ve müttefik ülkelere yapılacak yardımları da içeriyor.

ABD'den F-35 alınacak

Almanya, 100 milyar euroluk ek fonla Avrupa üretimi Tornado jetlerinin yerine ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor.

Bunun yanı sıra yeni askeri nakliye helikopterlerinin satın alınması ve askerlerin donanımlarının iyileştirilmesi planlanıyor.

Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si savunma bütçesine ayrıldı

Öte yandan, her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinin savunma bütçesine ayrılması hedefine kademeli olarak ulaşılması da kararlaştırıldı.

Bu, NATO’nun yıllardır üyelerinden talep ettiği savunma harcamaları seviyesi.