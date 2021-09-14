Almanya'da 300 hanenin elektriği kesildi

Dresden kenti ve yakınlarında uçan bir balon, bölgedeki 300 hanenin elektriğinin kesilmesine yol açtı. Kasıtlı uçurulma ihtimali üzerinde duran ekipler, tesadüf olabileceğini de belirtti.

Almanya'da Dresden kenti ve çevresinde bir balonun neden olduğu elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi.

Yetkililer, balonun, pazartesi yerel saatle 14.00 civarında Dresden'de bir trafo merkezinde kısa devreye neden olduğunu açıkladı.

300 BİN HANEDE ELEKTRİKLER GİTTİ

Kısa devre, kent ve çevresinde hastaneleri, tramvayları, fabrikaları ve yaklaşık 300 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açtı.

Kesinti sırasında onlarca kişi neredeyse bir saat asansörlerde mahsur kaldı.

Enerji tedarikçisi SachsenEnergie Sözcüsü Claudius Rokosch, balonun, elektrik kablolarının yakınında balon uçurulmamasına yönelik açık uyarının yer aldığı trafo merkezinde bulunduğu bildirdi.

"TESADÜF OLABİLİR"

Dresden polisi sözcülerinden Thomas Geithner, soruşturmayı yürüten müfettişlerin henüz balonun bölgede kasıtlı olarak uçurulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlamadığını söyledi.

Geithner, "Şu an en iyi ihtimalle dikkatsizlik veya sadece bir tesadüf olduğu varsayımı üzerinde çalışıyoruz." derken, bunun siyasi amaçlı bir saldırı olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını kaydetti.