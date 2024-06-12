Almanya'da askerlik düzenlemesinin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Alman ordusu, savaş durumuna hazırlık seviyesini yükseltmek istiyor. Zorunlu askerlik önerisi masaya gelirken, gözler ülkedeki genç erkeklere çevrildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Almanya'da ordu alarm seviyesini yükseltti. Avrupa ülkesinde zorunluk askerlik tartışması başlatıldı.

Almanya Savunma Bakanlığı yedek asker sayısını artırmanın hesaplarını yapıyor. Araştırmalara göre Almanların yüzde 60'ı zorunlu askerliğe sıcak bakıyor.

Plan her geçen gün daha somut bir hal alırken, Savunma Bakanı Boris Pistorius, 13 yıl önce askıya alınan askerlik hizmetine uygun olanları yeni zorunlu askerlik modeli kapsamında kayıt altına almak istiyor.

Genç erkeklere zorunlu askerlik çağrısı

Alman basınına göre, genç erkeklerden askerlik hizmetine istekli olup olmadıkları ve yetenekleri hakkında bir anket doldurmaları istenecek. Seçilmeleri halinde, sınava tabi tutulacaklar.

Askeri planlamacılar, her yıl 400 bin Alman'ın anketi doldurması gerekeceğini tahmin ediyor.

40 bin adayı askere alacaklar

Söz konusu plan, 40 bin adayı askere çağırmayı hedefliyor. Şu anda Almanya, 5 bin ila 7 bin yeni asker yetiştirme kapasitesine sahip. Zorunlu hizmetin 6 veya 12 ay sürmesi planlanıyor.

Tepkiyle karşılandı: Gönüllü askerlikten vazgeçmeyin

Sosyal Demokratlar (SPD) ise zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Gönüllü askerlik görevi uygulamasının devam etmesini istiyorlar.

Bild'in aktardığına göre SPD lideri Lars Klingbeil, "Bundeswehr'i (silahlı kuvvetler) daha da çekici hale getirerek, bunu gönüllü olarak sürdürmeliyiz." dedi.

Asker sayısı 181 bin 500'e düştü

Alman ordusunun asker sayısı 2023 yılında 181 bin 500'e düştü. Berlin hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı da hesaba katarak zorunlu askerlik modelleri üzerinde çalışma başlattı.

Savunma Bakanı Pistorius, sıklıkla Almanya olarak savaş hazır hale gelmeleri gerektiğinin altını çiziyor.