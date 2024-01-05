Almanya'da çiftçiler yeni tarım politikasını protesto etti Almanya'da iktidarın tarımda sübvansiyonları azaltma uygulamasını protesto etti. Çiftçiler Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi.

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İHA

Almanya'da yeni tarım politikası kapsamında sübvansiyonları azaltma uygulamasına gidildi.

Başbakan Olaf Scholz’un başında olduğu koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay 2024 bütçe kesintileri kapsamında tarım sübvansiyonlarının azaltılmasına karar vermişti.

Plana tepki gösteren çiftçiler, başkent Berlin'de traktörlerle protesto gerçekleştirmişti. Hükümet tepkiler üzerine dün planın bir kısmında geri adım atmıştı.

Çiftçiler yeni tarım politikasına karşı ayaklandı

Buna göre tarım araçlarına yönelik vergi muafiyetinin devam edeceği, tarımda kullanılan mazota yönelik vergi indirimlerinin ise iptal edilmeyeceği, kademeli hale getirileceği belirtilmişti.

100’den fazla çiftçi, dün akşam hükümetin planına tepki olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Robert Habeck'in bulunduğu feribotun yanaşacağı Schluettsiel'deki iskelede toplandı.

Bakan Habeck'in feribottan ayrılması engellendi

İskeleyi kapatan göstericiler, feribota girmeye çalışarak Bakan Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi.

Alman polisi göstericilere müdahale ederken, Habeck ise Hooge Adası’na dönmek zorunda kaldı. Habeck’in gece saatlerinde başka bir feribotla ana karaya ulaştığı öğrenildi.

"Utanç verici"

Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, feribot ablukasının "utanç verici" olduğunu ve demokratik toplumun kurallarını ihlal ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Şiddetin siyasi argümanda yeri yoktur. Bu, barışçıl gösteri yapan birçok çiftçinin davasını itibarsızlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)