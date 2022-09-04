Almanya’da çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Ülkenin Saksonya-Anhalt eyaletinde Harz Dağları'nda çıkan orman yangınından dolayı acil durum kararı alındı. Yangın söndürme çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa, biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

İspanya, Fransa gibi ülklerin ardından bir orman yangını haberi de Almanya'dan geldi.

Ülkenin Saksonya-Anhalt eyaletinde Harz Dağları'nda çıkan orman yangını çıktı.

Yangın hızla yayıldı

Werningerode Belediyesince yapılan açıklamada, Harz’daki Brocken Dağı zirvesinin altında çıkan yangının, gece hızla yayıldığı belirtildi.

Bölgede 62 hektarlık alanın yangından etkilendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, yangın nedeniyle Harz Bölge Valisi Thomas Balcerowski’nin acil durum ilan ettiği aktarıldı.

"Söndürme çalışmalarının birkaç gün sürmesi bekleniyor"

Açıklamada, yangınla mücadelede 300 itfaiye erinin görev yaptığı, sivil uçaklar için Brocken Dağı çevresinde 40 kilometrelik uçuşa yasak bölge oluşturulduğu kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopterin destek verdiği belirtilen açıklamada, Avrupa ülkelerinden 2 yangın söndürme uçağının talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Brocken Dağı’na çıkışın yasaklandığı, yangın söndürme çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Ne olmuştu

Harz’daki 1141 metre rakımlı Brocken Dağı zirvesinin altındaki bölgede dün çıkan orman yangını sebebiyle turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanlar otobüslerle tahliye edilmişti.

AA'nın haberine göre; 11 Ağustos’ta da Brocken Dağı eteklerinde yangın çıkmış, söndürme çalışmaları 3 gün sürmüştü.