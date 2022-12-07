Almanya'da darbe planlayan Nazilere polis operasyonu

3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya yapılan operasyonda, Almanya'da darbe yapmaya hazırlandığı belirtilen 25 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da aşırı sağcılar ve eski askerlerden oluşan grubun, parlamento binası Reichstag'ı basmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planladıkları iddia edildi.

Federal savcılıktan yapılan açıklamada, 3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapıldığı kaydedildi.

52 kişiye gözaltı kararı verildi

Yapılan incelemeler sonucu, 52 kişi hakkında terör örgütü üyesi veya destekçisi olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Eski askerler de gözaltına alındı

Yapılan operasyonlar sonucu 25 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin arasında eski askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Terör örgütü kurmakla suçlanıyorlar

Savcılık, şüphelileri Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçluyor.

Gözaltına alınanlar arasında, şiddetli saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin görüş alanında olan aşırılık yanlısı Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de yer aldığı söyleniyor.

"Alman devletini tanımıyorlar"

Federal savcılık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu grup için henüz bir isim bulamadık." denildi.

BBC'nin haberine göre, söz konusu şahısların mevcut Alman devletini tanımayı reddettikleri bildirildi.

'Prens' lakabıyla anılan 71 yaşındaki Heinrich XIII adlı bir Alman'ın planlarının merkezinde yer aldığı belirtildi.