Almanya'da DİTİB camisinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyası

Ramazan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yardım paketlerinin içinde gıda malzemeleri, hijyen ürünleri ve maske yer aldı.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Nuri Osmaniye Camisi gönüllüleri, koronavirüs salgınında yaşlıları ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret sırasında, Ramazan kumanyası yardımında bulunuldu.

Gönüllüler, 65 yaş üzeri vatandaşların yanı sıra karantina altında bulunan ailelere ve ihtiyaç sahiplerine, içinde temel gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı 285 yardım paketi dağıttı.

"YARDIMLARIMIZI ULAŞTIRDIK"

Gönüllülerden Yaşar Genç, ihtiyaç durumunda yardımlarına devam edeceklerini dile getirerek, "Camiye gidemeyen yaşı ileri cemaati ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek temel gıda yardımında bulunduk. Bu zorlu süreçte yardımlarımızı gönüllü üyelerimizle ulaştırdık." dedi.

GIDA, HİJYEN ÜRÜNLERİ, MASKE...

Caminin din görevlisi Sırrı Küçük de salgın nedeniyle camilerin kapalı olduğunu ve yaşlıların camiye ve alışverişe gidemediğini belirterek, yardımın ulaşmasında katkı sağlayan yardımsever üyelere teşekkür etti.

Yardım paketlerinin içinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra hijyen ürünleri ve maske yer aldı.