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    Almanya'da DİTİB camisine saldırı

    Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı caminin camı taşlı saldırıda kırıldı.
    • AA
    • 04.04.2021 - 16:15
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    Almanya'da DİTİB camisine saldırı

    Avrupa'da camiler, hedef olmaya devam ediyor.

    Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hildesheim kentindeki cami, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı.

    Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Merkez Camisi'ne dün saat 19.00 sularında yapılan taşlı saldırıda caminin camı kırıldı. Caminin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

    SALDIRGAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

    Hildesheim DİTİB Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Osman Demirtaş, son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cami derneği olarak bulundukları şehirde herkesle iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

    Demirtaş, saldırıya dair görüntüleri polisle paylaştıklarını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

    Almanya da DİTİB camisine saldırı #1

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