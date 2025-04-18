Almanya'da doktor, hastaları kas gevşetici ve anesteziyle öldürdü

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Almanya'da doktor skandalı..

Başkent Berlin'de bir palyatif tıp doktorunun hastalarını öldürdüğünden şüpheleniliyor. Başlangıçta son üç yıl içinde 15 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Ancak Bild gazetesine göre bu sayı çok daha yüksek.

90 HASTAYI ÖLDÜRDÜ

40 yaşındaki palyatif tıp doktoru Johannes M.'nin yalnızca Berlin'de değil, Köln ve Frankfurt'ta da cinayet işlediği ileri sürülüyor.

Savcılığa göre, kurbanlarının sayısı şu anda toplamda 90 hastaya ulaşmış durumda.

DOKTORA TEZİ: YAŞLILARA YÖNELİK ÖLDÜRME VAKALARI

Habere göre ilginç olan şu ki: 2013 yılında Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nde "Frankfurt'ta ölümcül saldırılar: 1945'ten 2008'e genel bir bakış" başlıklı doktora tezini yazdı. Bu çalışmasında özellikle "yaşlı insanlara yönelik öldürme vakalarını" incelemişti.

ANESTEZİ VE KAS GEVŞETİCİ VEREREK ÖLDÜRDÜ

Savcılığa göre, Johannes M., 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren kendisi fail konumuna geldi. 25 ile 94 yaşları arasındaki en az 15 hastayı öldürdüğü belirtiliyor.

Kurbanlarına bir anestezi ilacı ve kas gevşetici vererek solunum durmasına ve ölüme yol açtı.

CİNAYETLERİN MOTİVASYONU: CİNAYET İŞLEMEK

Focus Online, katil zanlısının olası cinayet motivasyonunu şöyle yorumladı:

Görünüşe göre yalnızca öldürme isteği vardı. Bu korkunç eylemlerinin ardından bazen kurbanlarının evlerini ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştı. Kendi mahallesinde kimse onun çift hayat sürdüğünden şüphelenmemişti. Eşi ve çocuğuyla birlikte Berlin'de yaşıyordu. Daha önce aile, Köln'de üç odalı yeni bir dairede oturuyordu.

'SIRADAN BİRİYDİ, DİKKAT ÇEKMİYORDU'

Dönemin komşularından Marco Di Mauro (39), Bild'e zanlı hakkında şunları söyledi:

Bana göre sıradan bir biriydi, çok dikkat çekmeyen. Görünüşü itibariyle biraz garip bir tip gibiydi ama yine de böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim.

Bir başka komşu ise şöyle dedi:

Aile olarak asla kaba insanlar değillerdi. Ama beş cümleden fazla konuşmuşluğumuz yoktur. Sadece sonradan Berlin’e taşındıklarını hatırlıyorum.

ANNESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSTİYDİ

Palyatif doktorun akademisyen bir aileden geldiği söyleniyor. Annesi örneğin çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman bir doktordu. Johannes M.'nin okulda da kötü bir öğrenci olmadığı, tam tersine örnek bir öğrenci olduğu belirtiliyor.

Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı, ardından Marien Hastanesi'nde çalıştı. 2011 yılında radyasyon onkolojisi (ışın tedavisi) alanında uzmanlığını tamamladı.