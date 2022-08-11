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    Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı

    Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • 11.08.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 20:44
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    Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı

    Bavyera eyaleti Günzburg beldesinde Kızılhaç Teşkilatının açıklamasına göre, Legoland eğlence parkında iki tren çarpıştı.

    31 kişi yaralandı

    Kaza sonucu yaralanan 31 kişiden 15'i hastanelere kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, istasyon alanında meydana gelen kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Almanya da eğlence trenleri çarpıştı #1


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