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Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı

Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı

Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.