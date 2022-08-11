- Haberler
- Dünya Haberleri
- Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı
Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı
Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.
- 11.08.2022 - 20:39
- Güncelleme : 11.08.2022 - 20:44
Bavyera eyaleti Günzburg beldesinde Kızılhaç Teşkilatının açıklamasına göre, Legoland eğlence parkında iki tren çarpıştı.
31 kişi yaralandı
Kaza sonucu yaralanan 31 kişiden 15'i hastanelere kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, istasyon alanında meydana gelen kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.