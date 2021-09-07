Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier hastaneye kaldırıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinde bulunan Peter Altmeier, toplantı sırasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci devam eden Altmeier'in durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Almanya'da, bürokrasinin önemli yüzlerinden biri olan Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, fenalaştı.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı Ekonomi Komitesi toplantısına katıldı.

KONUŞMAKTA ZORLANMAYA BAŞLADI

Odada bulununlar, bakanın halsizliğinden şikayet ettiğini ve konuşmak için kelime bulmakta zorlandığını belirtilirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.