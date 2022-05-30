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    Almanya'da enflasyon rekor kırdı: 48 yılın zirvesinde

    Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 7,8 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü.
    • 30.05.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:27
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    Almanya'da enflasyon rekor kırdı: 48 yılın zirvesinde

    Almanya'da enflasyon tüm zamanların zirvesine çıktı.

    Almanya'da enflasyon 1970’li yılların ardından en yüksek oranda seyrediyor. Aylık bazda yüzde 0,5 oranında artması beklenen enflasyon neredeyse 2 katına yakın artış göstererek ivmesini hızlandırdı.

    Enflasyon 7,8 seviyesinde

    Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) üyeleri karşılaştırılabilir verileriyle tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.

    Daha çok yükselmesinden korkuluyor

    Euro Bölgesi enflasyon oranı yarın açıklanacak yüzde 7,4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun yüzde 7,7 ile yeni zirveyi görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek oran olamayacağı öngörülüyor. 

    Bunun gerekçesi olarak küresel gelişmelere ek olarak Avrupa’nın Rusya ile enerji konusundaki yaptırımları en temel sorun olarak görülüyor. Yetkililer, karşılıklı uygulanan ambargoların esnetilmesini görüşecek.

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