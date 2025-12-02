Almanya’da federal polisin drone savunma birimi görevde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde oluşturulan yeni drone savunma birimi, Brandenburg eyaletinin Ahrensfelde bölgesinde düzenlenen törenle resmen hizmete girdi.

"HİBRİT TEHDİTLERE KARŞI HIZLI VE HASSAS MÜDAHALE"

Törende konuşan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, birkaç hafta önce ülkede yaşanan şüpheli drone hareketliliğine dikkat çekerek yeni birimin önemini vurguladı.

Dobrindt, drone savunma ekibinin hibrit tehditlere karşı “hızlı, hassas ve ileri teknolojiyle donatılmış” bir yapıda görev yapacağını belirterek, “Güvenliğimiz için önemli bir kilometre taşını hayata geçirdik.” dedi.

CASUSLUK VE SABOTAJ RİSKİNE KARŞI YENİ HAT

Bakan Dobrindt, drone kaynaklı casusluk ve sabotaj girişimlerine karşı mücadele edileceğini dile getirirken, “Droneların oluşturabileceği hibrit tehditlerin güvenliğimiz için risk haline gelmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

100 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Alman hükümeti, drone savunma teknolojileri için bu yıl ve gelecek yıl toplam 100 milyon avro yatırım yapılacağını açıkladı.

Yaklaşık 130 polisin görev alacağı birimin, yapay zekâ destekli sinyal bozucu sistemlerle donatıldığı bildirildi.

HAVALİMANI VE KRİTİK BÖLGELERE KONUŞLANDIRILACAKLAR

Yeni oluşturulan drone savunma ekiplerinin, özellikle havalimanları ve ülke genelinde kritik güvenlik noktalarında görev yapacağı kaydedildi.

Birimin, Almanya’nın hava güvenliği ve kritik altyapı korumasında yeni bir güvenlik katmanı oluşturması hedefleniyor.