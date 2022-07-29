Almanya'da gaz kıtlığı önlemi: Sıcak su kapatıldı

Rusya'nın gaz arzını önemli oranda azalttığı Almanya çeşitli önlemlere gidiyor. İlk olarak kamu binalarını karartan Almanya, Hannover kentinde de sıcak su kullanılmayacağını açıkladı.

24 Şubat tarihinde Ukrayna ile savaşa giren Rusya'nın, Avrupayı baz alan yaptırımları Almanya'da hissedilmeye başladı.

Enerji bakımından Rusya'ya bağlı olan en güçlü ülke olduğu değerlendirilen Almanya da, artırılan gaz ve elektrik fiyatları sonrasında bir takım önlemler almaya başladı.

İlk olarak ışıkları kapatmayı hedef alan Almanya, yaklaşık 200 kamu binasının 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağını açıkladı.

El yıkamak için sucak su olmayacak

Işığın hemen ardından gelen bir diğer önlem ise sıcak su için.

Rusya, Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra ülkenin kuzeyindeki Hannover kenti, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağına karar verdi.

Halka açık çeşmeler kapatılıyor

Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılırken, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

Şehrin enerji tüketimi yüzde 15 azaltılacak

Belediye Başkanı Belit Onay, hedefin büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden "yaklaşan gaz kıtlığına" tepki olarak şehrin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu söyledi.

Oda sıcaklığı 20 dereceyle sınırlı

Bir diğer önlem olarak da, kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak, oda sıcaklıkları yılın geri kalanında maksimum 20 derece ile sınırlı olacak.

Almanlara kapsamlı gaz azaltma önlemleri ve enerji faturalarında ek ücretler beklemeleri söylendi.

Bir diğer yandan AB, bu kış Rus gazına olan talebi yüzde 15 oranında düşürmeyi kabul etti.