Almanya'da ilkokulda bıçaklı saldırı
İHA

Almanya'da korkunç saldırı....

Şiddet olaylarının son dönemde pik yaptığı ülkede bu defa başkent Berlin'de bir ilkokul hedef alındı.

Spandau ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs Weinmeisterhorn İlkokulu'nda bıçaklı saldırı düzenlendi.

1 YARALI

Olayda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan öğrenci ameliyata alınırken, saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir