Almanya'da ilkokulda bıçaklı saldırı

İHA
Almanya'da korkunç saldırı....
Şiddet olaylarının son dönemde pik yaptığı ülkede bu defa başkent Berlin'de bir ilkokul hedef alındı.
Spandau ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs Weinmeisterhorn İlkokulu'nda bıçaklı saldırı düzenlendi.
1 YARALI
Olayda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan öğrenci ameliyata alınırken, saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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