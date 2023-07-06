Almanya'da istismarcı papaz, din adamlığından da azledildi Yıllarca çocukları istismar ettiği ortaya çıkan tutuklu rahibin, din adamlığından da azledildiği bildirildi. Katolik Kilisesi hukukuna göre görevden azledilme, bir din adamı için "en ağır karar" anlamına geliyor.

AA

Hans Bernhard Uedelhoven adlı rahip, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde uzun yıllar çocukları istismar etti.

İğrençlik ortaya çıkınca da, Köln Bölge Mahkemesi tarafından şubat ayında 12 yıl hapis cezasına çarptırılan rahip ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Din adamlığından azledildi

Buna göre o rahip, din adamlığından da azledildi…

Köln Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, azil kararının, Başpiskopos Kardinal Rainer Maria Woelki'nin talebi üzerine, Vatikan tarafından alındığı belirtildi.

"Çok yerinde bir karar..."

Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki, yaptığı açıklamada, "Mağdurların çektiği acıların bununla telafi edilemeyeceğini bilsem de bu görevden alma, çok yerinde bir karar. Ben, tutarlı bir önleme ve aydınlatma yolundan yanayım." ifadelerini kullandı.

Bir din adamı için "en ağır karar"

Uedelhoven, papazlıkla ilgili tüm hak ve ayrıcalıklarını sonsuza kadar kaybedecek ve artık papazlık ve rahiplik faaliyetlerinde bulunamayacak.

Katolik Kilisesi hukukuna göre görevden azledilme, bir din adamı için "en ağır karar" anlamına geliyor.