Almanya'da, kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini bırakmadı

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Almanya'da başbakanlık binası önünde başlattığı eylemine devam ediyor. Anne, Alman makamlarının ilgisizliğinden şikayetçi.

Almanya'da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T., kızına kavuşmak için yaptığı eylemine başbakanlık önünde devam etti. Kızından haber alamayan anne Maide T., Alman yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti.

"TERÖR KİRLİ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Maide T., bugünkü eyleminde Irak'ta 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili konuşmak istediğini kaydederek terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü Gara'da da gösterdiğini söyledi.

"EN İYİ BEN ANLARIM"

Şehit haberlerini duyduğunda çok ağladığını belirten Maide T., şu sözleri söyledi:

"Gara'da şehit düşen aileleri en iyi ben anlarım. Bu acıyı tarif edemeyeceğim. Evladını kaybetmek kadar kötü bir şey yok. Başları sağ olsun. Allah başka acı keder vermesin."





"TAVİZ VERİLMESİN"

PKK'nın yaptığı eylemlere daha fazla sessiz kalınmamasını isteyen Maide T., "PKK olsun diğer terör örgütleri olsun hiçbirine kesinlikle taviz verilmemesi lazım. Lanet terörden ve lanet PKK'dan kurtulmanın tek yolu birlik ve beraberlikle hareket etmektir." ifadesini kullandı.

KIZINI İSTEDİ

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Navende Kurdistaniyen li Berlin' derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

1 SENEDİR EYLEMDE

Maide T., Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.