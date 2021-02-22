Almanya'da koronavirüs gölgesinde yüz yüze eğitim başladı

Avrupa ülkesinde artan vakalara rağmen 10 eyalette okullar yeniden açıldı. Öğretmenler, aşılamada kendilerine öncelik verilmesini istiyor.

Almanya'da koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği bir dönemde okullar yeniden açıldı.

Robert Koch Enstitüsü, ülkede pazar günü 7 bin 676 yeni vaka görüldüğü açıkladı. Bu sayının, bir hafta öncesine göre 1.562 daha fazla olduğu belirtildi.

VAKALAR YÜKSELİŞTE, OKULLAR AÇILDI

Alman basını, 7 günlük vaka oranının yüzde 57,7'den yüzde 60,2'ye yükseldiğine, kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik endişe yaşandığına dikkat çekti.

Yetkililer, yeniden açılma hedefi olarak maksimum vaka oranı için yüzde 50'yi işaret etmişti ancak Almanya'nın 16 eyaletinin 10'unda yüz yüze eğitim tekrar başladı.

Avrupa ülkesinde pek çok okul, maske takma ve odaları havalandırmak gibi önlemlerin yanı sıra sınıftaki öğrenci sayısını sınırlamayı planlıyor.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI: HERKES YORGUN

DW'nin haberine göre, uzmanlar, sayılardaki artıştan virüsün daha bulaşıcı varyantlarını sorumlu tutuyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın pandeminin "gerçekten zor bir aşamasında" olduğunu söyledi. 12 ay sonra herkesin yorgun olduğunu bildiğini dile getiren Spahn, "10 yaşında bir çocuk, şimdi hayatının onda birini salgınla geçirdi." dedi.

Spahn, gündüz bakım merkezlerinin ve ilkokulların yeniden açılmasının sosyal açıdan önemli olduğunu ifade etti.

ÖĞRETMENLER AŞILAMADA ÖNCELİK İSTİYOR

Alman siyasetçiler, okulların yeniden açılmasının etkilerini sınırlamak için öğretmenlere yönelik aşılara öncelik verilmesi konusunda ısrarcı. Almanya'daki Öğretmenler Birliği, kendileri için ek koruyucu önlemler ve öncelikli aşılama çağrısında bulundu.

İlkokul ve liselerde yüz yüze öğretime dönen öğretmenlerin, öncelikli olarak aşıları yaptırabilme imkanına sahip olması gerektiği vurgulandı.

Almanya'da mevcut aşılama programına göre anaokulu ve ilkokul çalışanları, üçüncü öncelik grubunda yer alıyor. Bu meslek gruplarının muhtemelen yaza kadar aşılanmayacağı belirtiliyor.