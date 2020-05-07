Almanya'da koronavirüse karşı arabalı nikah

Çiftler, Düsseldorf kentinde koronavirüs tedbirleri altında dünyaevine girdi.

Koronavirüs salgınında 168 bin 162 vaka ve 7 bin 275 ölümün yaşandığı Almanya'da, kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilse de kalabalık etkinliklere izin verilmiyor.

Çiftler, Düsseldorf kentinde sosyal mesafe önlemlerine ayak uydurarak, arabalı sinema etkinliğinin ardından şimdi de alışık olunmayan bir düğün organizasyonuna imza attı.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE NİKAH

Düğüne gelen davetliler, nikah masasının karşı tarafında bulunan alana araçlarını park ederek, töreni izledi.

Davetliler, nikah merasimine kornalarla katıldı. Hatıra fotoğrafları da uzaktan çekildi.

Almanya'da arabalı nikah VİDEO