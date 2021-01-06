Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Çalışanlar dinlenmeye vakit bulamadıklarını söyledi.

Almanya'daki koronavirüs salgınında, 1 milyon 814 bin 565 vaka tespit edilirken, 37 bin 180 kişi hayatını kaybetti.

Yüksek vaka ve can kaybı sayısı olan ülkedeki, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.

Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.

KREMATORYUM CESETLERLE DOLDU

Görüntülerde, krematoryumda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi.

Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti.

"OTURUP DİNLENEMİYORUZ"

Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek, "Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

Almanya'da krematoryumlar cesetlerle doldu VİDEO









