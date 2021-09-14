Berlin, çift doz aşı yaptıran insanların sayısını artırmak istiyor. Bu doğrultuda, ülkenin çeşitli noktalarında aşılama merkezleri kuruldu.

Almanya, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama kampanyasına hız vermenin yollarını arıyor.

Halihazırda ülkede yaşayanların yüzde 62'si iki doz aşısını yaptırdı.

AŞILAMADA YENİ DÖNEM

Berlin yönetimi, aşılanma oranını en az yüzde 75’e çıkarmayı ve böylece dördüncü dalgayı önlemeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda AVM, kütüphane, cami ve futbol sahalarında aşılama dönemi başlatıldı.

ALMANYA AŞIYI İNSANLARIN AYAĞINA GÖTÜRMEYE BAŞLADI

Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman hükümeti, aşıyı insanların ayağına götürerek tıkanan aşı kampanyasını canlandırmaya çalışıyor.

Ancak Türkiye ile kıyaslandığında Almanya'nın vatandaşın ayağına aşı hizmetini götürme konusunda geç kaldığı görüldü.

Almanya'da randevusuz koronavirüs aşısı dönemi ViDEO

TÜRKİYE DAHA ÖNCE HAYATA GEÇİRDİ

Ülkemizde daha önce mobil sağlık ekipleriyle başlatılan uygulamada, köylere ve hatta yaylalara kadar gidilerek hızlı aşılama kampanyasında önemli bir mesafe katedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de birinci doz yapılma oranı yüzde 83,42. İkinci doz için bu oran yüzde yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.