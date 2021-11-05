Almanya'da son 24 saatte 37 bin 120 yeni vaka

Almanya'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyelere ulaşmasının ardından, son 24 saatte 37 bin 120 kişide kovid-19 tespit edilirken, virüse yakalanan 154 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını eşliğinde seçimlere giren Almanya'da artan vaka sayıları tekrar gündemin birinci maddesi oldu.

Almanya'da günlük vaka sayısı iki gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

SON 24 SAATTE 154 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 120 kişide kovid-19 tespit edilirken, virüse yakalanan 154 kişi hayatını kaybetti.

Dün itibariyle 33 bin 949 ile en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

TOPLAM CAN KAYBI 96 BİN 346 OLDU

Aşılamada önde gelen ülkelerden olan Almanya’da toplam vaka sayısı 4 milyon 709 bin 488'e, toplam can kaybı sayısı 96 bin 346'ya çıktı.

4 Kasım itibariyle ülke genelinde halkın yüzde 66,9'u tam olarak aşılandı.