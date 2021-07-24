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    Almanya'da üzerine çamur süren muhabir özür diledi

    Almanya’da sel felaketini aktarmadan önce kıyafetlerine çamur süren muhabir Susanna Ohlen, "Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım" diyerek özür diledi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 16:43
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    Almanya'da üzerine çamur süren muhabir özür diledi

    Almanya’da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktarmak üzere olay yerine giden ve yayından önce kıyafetlerine çamur sürdüğü için kovulan RTL muhabiri Susanna Ohlen özür diledi.

    "TEMİZ KIYAFETLERLE OLDUĞUM İÇİN UTANDIM"

    Ohlen, "Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım. Bu benim başıma gelmemeliydi" dedi.

    ​Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Ohlen işten çıkarılmıştı.

    Almanya’da üzerine çamur sürdü, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı

    "STANDARTLARIMIZA UYGUN DEĞİL"

    RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanılmıştı. ​

    Ohlen, RTL'de 2008'den beri görev yapıyordu.

    Almanya da üzerine çamur süren muhabir özür diledi #1

    Almanya da üzerine çamur süren muhabir özür diledi #2

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