Almanya'da yaşlı bir kadın, kız çocuğunun başörtüsünü zorla çıkardı

Almanya'nın Dresden kentinde Alman vatandaşı yaşlı kadının, 14 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunup saldırdığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 17:07
Almanya'nın Dresden kentinde, başörtüsüne çirkin saldırı....

Dresden Polisi'nden yapılan açıklamada, kentteki bir bahçede 81 yaşındaki kadının, iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

ZORLA ÇIKARIP ATTI 

Açıklamada, kadının 14 yaşlarındaki kızlardan birine saldırdığı ve zorla başörtüsünü çıkarıp attığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Kadın hakkında halkı kışkırtma ve darp suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, başörtüsü çıkarılan kız çocuğunun hafif yaralandığı aktarıldı.

