Almanya'da yaşlı bir kadın, kız çocuğunun başörtüsünü zorla çıkardı

- Almanya'nın Dresden kentinde 81 yaşındaki bir kadın, 14 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ırkçı hakaret ve saldırıda bulundu.
- Kadın, kızlardan birinin başörtüsünü zorla çıkarıp attı ve çocuğu hafif yaraladı.
- Olayın ardından kadın hakkında halkı kışkırtma ve darp suçlamasıyla soruşturma açıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Almanya'nın Dresden kentinde, başörtüsüne çirkin saldırı....
Dresden Polisi'nden yapılan açıklamada, kentteki bir bahçede 81 yaşındaki kadının, iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunduğu belirtildi.
ZORLA ÇIKARIP ATTI
Açıklamada, kadının 14 yaşlarındaki kızlardan birine saldırdığı ve zorla başörtüsünü çıkarıp attığı ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadın hakkında halkı kışkırtma ve darp suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, başörtüsü çıkarılan kız çocuğunun hafif yaralandığı aktarıldı.