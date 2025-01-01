Almanya'da yılbaşı bilançosu dikkat çekti

İHA

Tüm dünya, 2025 yılına çoşkulu kutlamalar ile girdi...

Her ne kadar dünyanın dört bir yanından güzel görüntüler gelse de aynı zamanda kutlamalar sırasında kazalar, kavgalar ve birçok olumsuz durum da meydana geldi.

Bu kapsamda Almanya'ya ilişkin yılbaşı bilançosu açıklandı.

POLİS VE İTFAİYEYE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

Almanya sokakları yılbaşı gecesi şiddet olaylarına sahne oldu.

Ülke genelinde geleneksel olarak halka açık yerlerde yeni yılı kutlamak için çok sayıda havai fişek patlatılırken, başkent Berlin'de polis ve itfaiye havai fişeklerle saldırıya uğradı.

Çıkan olaylarda 30 polis memuru ve 1 itfaiyeci yaralandı.

330 GÖZALTI

Ülkenin dört bir yanından yüzlerce polis memuru, daha fazla şiddeti önlemek için başkente gönderildi.

Berlin polis sözcüsü Florian Nath'a göre başkentte yılbaşı gecesi 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, tüm faillerin "en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılacağını" ifade etti.

5 ÖLÜ

Alman medyası ise "ev yapımı havai fişek" ve "havai fişek bombaları" nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.