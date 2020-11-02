Almanya'da yoğun bakım yatakları yetersiz kalacak uyarısı

Ülkedeki yetkililer, 2-3 hafta içinde yoğun bakım hasta sayısında rekor düzeylere ulaşacakları konusunda uyardı. Berlin yönetimi ise "Yoğun bakımdaki yatak sayısında sorumluluk eyaletlerde" dedi.

Almanya’da koronavirüs vakalarının artmasıyla hastaneler için kritik bir uyarı yapıldı.

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle gelecek haftalarda yoğun bakıma girecek hasta sayısının artacağını belirterek, "2-3 hafta içinde nisanda görülen en yüksek yoğun bakım hasta sayısı aşılacak. Bunu artık engelleyemeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

BERLİN VE BREMEN'DE BOŞ YATAK ORANI

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği Başkanı Uwe Janssens de bazı eyaletlerde boş olan yoğun bakım yataklarının oranının azaldığını dile getirerek, “Berlin eyaletinde yüzde 14, Bremen eyaletinde yüzde 17 oranında boş yatak var. İlkbahardaki durum, bugüne göre daha az dramatikti." değerlendirmesinde bulundu.

"DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Alman hükümetinin sağlık bakım hizmetleri sorumlusu Andreas Westerfellhaus, daha sonra yapılabilecek ameliyatların ertelenmesini isteyerek, “Yoğun bakımda çalışanlar, bugün bile kapasitesinin üstünde çalışıyor ve haklı olarak da durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor.” dedi.

SAĞLIK BAKANI SPAHN'A ELEŞTİRİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hastanelerde özellikle de yoğun bakımdaki personel yetersizliğine karşı önlemler almadığı için eleştiriliyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Baerberl Bas, koronavirüs vakalarının artmasıyla çok sayıda sağlık çalışanının virüse yakalanacağından endişe edilmesi gerektiğini vurgulayarak, sağlık çalışanlarının ve risk gruplarının daha iyi korunmasına ilişkin Sağlık Bakanlığının geliştirdiği stratejinin geç uygulamaya konulduğunu söyledi.

"UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ"

Bas, sadece hastanelerde değil yaşlı bakımevlerinde ve sağlık dairelerinde personel yetersizliğinin yaşanacağını da kaydetti.

Sol Parti Milletvekili Achim Kessler de haftalar öncesinde hastanelerde personelin yetersiz kalacağına ilişkin uyarılar yapıldığını anımsatarak “Bakan Spahn, bu uyarıları görmezden geldi." suçlamasında bulundu.

ALMAN HÜKÜMETİ: YATAK SAYISINDAKİ SORUMLULUK EYALETLERDE

Yoğun bakımda çalışabilecek yeterliliği olan personel sayısını kimsenin bilmediğini savunan Kessler, Spahn’ın bunu hastanelerden öğrenerek ne kadar yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu da gerçekçi bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yoğun bakımdaki yatak sayısındaki sorumluluğun eyaletlerde bulunduğu, hastanelerdeki kapasitenin yönetilmesinin eyaletlerin görev alanına girdiği kaydedildi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü, 1 Kasım itibarıyla ülkedeki yoğun bakım yataklarının yüzde 72’sinin dolu olduğunu bildirdi.