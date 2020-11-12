Almanya'da yoğun bakımdaki hasta sayısı 6 bine çıkabilir uyarısı

Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüslü hasta sayısının ay sonunda iki kat artabileceğini söyledi.

Avrupa'da koronavirüs salgını kaynaklı ikinci dalga yaşanırken, Almanya'da yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda artış gösterebileceği uyarısı yapıldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, ülkesinin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Spahn, hastanelerin yoğun bakım servislerindeki koronavirüslü hasta sayısının kasım sonunda iki kat artabileceğini belirterek, şunları söyledi:

6 BİNE YÜKSELEBİLİR

"Uzun süre günlük vaka sayısı 20 binde seyrederse, bu vakaların yüzde 2'si, 14-15 gün yoğun bakımda tedavi görmek zorunda. O zaman kasım ayı içinde büyük olasılıkla 6 bin koronavirüs hastasını yoğun bakım ünitelerinde göreceğiz.

Bu rakam (6 bin) aşılmamalı. Şayet aşılırsa o zaman öngörülebilir bir zamanda sağlık sisteminin kapasitesinin aşıldığı bir noktaya geliriz."

YOĞUN BAKIMDA 3 BİN 127 HASTA VAR

Son verilere göre Almanya'da, 3 bin 127 koronavirüs hastası yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.