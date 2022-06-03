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    Almanya'dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe

    Alman hükümeti savunma sistemlerinin ve ordunun teçhizatlarının yenilenmesi için Almanya Federal Meclisine sunduğu 100 milyar avroluk özel fona onay çıktı.
    • 03.06.2022 - 19:27
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    Almanya'dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Avrupa ülkeleri savunma sistemlerini modernize etmek için harekete geçtiler.

    100 milyar avroluk özel fon

    Alman Federal Meclisi, hükümetin, ordunun modernizasyonu ile silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk özel fona onay verdi.

    Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile muhalefetteki Hristiyan Birlik Partisi'nin (CDU/CSU) orduya 100 milyar avroluk özel fon sağlanmasına ilişkin tasarısı, Federal Meclis’te 80’e karşı 593 oyla kabul edildi, 7 milletvekili çekimser kaldı.

    Ordunun güçlendirilmesi hedefleniyor

    Özel fonun oluşturulmasıyla hava ve kara kuvvetleriyle donanmanın güçlendirilmesi ve ordunun hareket kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

    Alman hükümeti fonu, Eurofighter ve "F-35" tipi savaş uçakları, nakliye helikopterleri, savaş gemileri ve tanklarının alınmasının yanı sıra “Heron" tipi insansız hava araçlarının silahlandırılması, askerlerin ihtiyaç duyduğu teçhizatın sağlanması ve savunma sistemlerinin geliştirilmesi gibi projeler için kullanmayı planlıyor.

    "Güvenliğin bir bedeli var"

    Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, fonun oluşturulmasını savunarak "Güvenliğin bir bedeli var." dedi.

    AA'nın haberine göre, yıllardan beri ordunun ihmal edildiğini vurgulayan Lambrecht, 100 milyar avroluk fon ile ordunun, temel görevi olan ülkeyi savunmasını yerine getirebilecek şekilde donatılacağını kaydetti.

    Almanya dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe #1

    Almanya dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe #2

    Almanya dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe #3


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