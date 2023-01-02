Petrol
86
3.04%
Euro
19.9831
-0.22%
Dolar
18.719
0.09%
Altın
1.097
0.08%
Borsa
5661
2.76%
Bitcoin
318.642
1.06%
BTXN Coin
6.14
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Almanya'dan, Sırbistan ile Kosova arasında diyalog çağrısı

    Hükümetten yapılan açıklamada, "Diyaloğun desteklenmesi önemli" denildi.
    • 02.01.2023 - 17:13
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'dan, Sırbistan ile Kosova arasında diyalog çağrısı

    Berlin yönetimi, Sırbistan-Kosova geriliminde tansiyonun düşürülmesini istiyor.

    Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann'dan açıklama geldi.

    Hoffmann, iki ülke arasındaki diyaloğun desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

    "Tarafların birbirlerine yaklaşması iyi bir işaret"

    Berlin'de yaptığı açıklamada Hoffmann, Alman hükümetinin, Kosova ve Sırbistan arasındaki durumda tansiyonun düşmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki tarafın birbirine yaklaşmasının iyi bir işaret olduğunu belirtti.

    "Diyaloğun desteklenmesi önemli"

    Kosova'nın kuzeyinde Sırp azınlığın sokaklardaki barikatları kaldırdığını, Kosova'nın da Sırbistan'a olan sınır kapısını açtığını aktaran Hoffmann, "Şimdi her şeyden önce Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğun desteklenmesi önemlidir." dedi.

    Christiane Hoffmann, Almanya'nın, bu diyaloğu ve Avrupa Birliği'nin (AB) arabulucu çabalarını desteklediğini kaydetti.

    Almanya dan, Sırbistan ile Kosova arasında diyalog çağrısı #1

    Kosova-Sırbistan gerginliği

    Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in, Kosova polisince gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık 2022'den bu yana sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyordu.

    Pantic hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 29 Aralık 2022 gecesi yaptığı çağrının ardından Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

    Avrupa Birliği, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR), Sırp ordusunun ve polisinin, Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

    Almanya dan, Sırbistan ile Kosova arasında diyalog çağrısı #2

    Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor

    AA'nın aktardığına göre, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

    Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

    NATO askerlerinin sayısının artırılması talebi

    Kosova Başbakanı Albin Kurti, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova'da KFOR bünyesindeki NATO askerlerinin sayısının artırılmasını talep ederek, bunun ülkesinde ve tüm Batı Balkanlar'da güvenliği ve barışı iyileştireceğini belirtmişti.


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    ABD’li araştırmacılar: Koronavirüsten ölenlerin beyninde virüs saptandı
    Sağlık

    ABD’li araştırmacılar: Koronavirüsten ölenlerin beyninde virüs saptandı

    Akkuyu NGS'nin inşaatında önemli dönüm noktası
    Ekonomi

    Akkuyu NGS'nin inşaatında önemli dönüm noktası

    Görüş Bildir