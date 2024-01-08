Almanya'dan Suudi Arabistan için geri adım: Eurofighter satışını engellemeyeceğiz Dışişleri Bakanı Baerbock, Riyad'ın, İsrail'in güvenliğine katkı sunduğunu söyledi. Baerbock, Eurofighter jetlerinin Suudi Arabistan'a satılmasına itiraz etmeyeceklerini belirtti.

AA

Almanya'dan Suudi Arabistan'a Eurofighter savaş uçağı tedariki konusunda yaşanan belirsizlik son buldu.

Başbakan Olaf Scholz, daha önce yaptığı açıklamada, yakın gelecekte böyle bir teslimat yapmayacaklarını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise hükümet olarak Eurofighter tedarikine artık karşı çıkmayacaklarını duyurdu.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Baerbock, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu.

"Eurofighter verme fikrine karşı durmayacağız"

Baerbock, Suudi Arabistan’ın Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'e atılan roketleri durdurarak İsrail'in güvenliğine ve "bölgedeki yangının yayılmasını" engellemeye katkıda bulunduğunu belirtti.

Alman bakan, bu nedenle “Alman hükümetin İngiltere’nin Suudi Arabistan’a daha fazla Eurofighter verme fikrine karşı durmayacağını” ifade etti.

"Suudi Arabistan tehlikenin farkında"

Baerbock, Suudi Arabistan'ın, uzun süredir Husilerin bölge güvenliğine yönelik oluşturduğu tehlikenin farkında olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Suudi Hava Kuvvetleri'nin burada Eurofighter kullandığını, bunun da Riyad'ın bölgede daha iyi bir gelecek için çaba sarf ettiğini gösterdiğini söyledi.

Daha önce karşı çıkıyorlardı

Almanya, daha önce Suudi Arabistan'a silah satışına karşı çıkıyordu.

Eurofighter İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya’nın ortak projesi olduğu için savaş uçaklarının satışında Almanya’nın da onayı gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)