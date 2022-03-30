Petrol
111.38
3.41%
Euro
16.36
1.11%
Dolar
14.66
0.59%
Altın
912.14
1.42%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
691.432
-0.29%
BTXN Coin
37.00
-5.97%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Almanya'dan Ukrayna mesajı: Garantör olmaya hazırız

    Hükümet sözcüsü Hebestreit, Karadeniz'deki savaşın askeri aktörü olmak istemediklerini söyledi. Hebestreit, ülkesinin muhtemel garantörlüğü hakkında konuştu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.03.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'dan Ukrayna mesajı: Garantör olmaya hazırız

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların sona ermesine ilişkin yürütülen görüşmelerde Türkiye kilit bir rol oynuyor.

    İki ülkeden yetkililer, önce Antalya'da, ardından İstanbul'da bir araya gelirken, uluslararası medya kuruluşları Türkiye'nin ateşkesin sağlanması konusunda benzersiz bir konuma sahip olduğunu yazdı.

    Gelişmelerin ardından Almanya, Kiev-Moskova hattında sağlanabilecek barış anlaşması için "garantör" olmaya istekli bir tutum benimsiyor.

    "GÜVENLİK GARANTÖRÜ OLMAYA HAZIRIZ"

    Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldıklarını belirterek, "Almanya, diğer birçok ülke gibi, elbette Ukrayna için bir güvenlik garantörü olarak hareket etmeye hazır." dedi.

    "ASKERİ AKTÖR OLMAK İSTEMİYORUZ"

    Bu savaşın askeri bir aktörü olmak istemediklerini dile getiren Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, birçok ülkeye garantörlük önerisinin yapıldığını, Almanya'nın da garantör ülkelerden biri olabileceğini ifade etti.

    Hebestreit, birçok detay hâlâ net olmadığı için konunun daha fazla müzakereye tabi olabileceğini belirtti.

    Almanya dan Ukrayna mesajı: Garantör olmaya hazırız #1


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti
    Dünya

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    TMO buğdaya zam yaptı, ekmek fiyatlarına yansıması gündemde
    Ekonomi

    TMO buğdaya zam yaptı, ekmek fiyatlarına yansıması gündemde

    Görüş Bildir