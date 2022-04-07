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    Almanya'dan Vladimir Putin hakkında suç duyurusu

    Almanya'da, 24 Şubat günü verdiği talimatla Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rus Lider Vladimir Putin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
    • AA
    • 07.04.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:28
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    Almanya'dan Vladimir Putin hakkında suç duyurusu

    Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Buça kentinde ortaya çıkan görüntüler, dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

    'Savaş suçu' işlediği öne sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki yağarken, Almanya'dan suç duyurusu hamlesi geldi.

    Soruşturma talep ettiler

    Eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ve eski İçişleri Bakanı Gerhart Baum, Putin de dahil olmak üzere diğer bazı Rus yetkililere karşı soruşturması açılması talebinde bulundu.

    Almanya dan Vladimir Putin hakkında suç duyurusu #1

    İşlenen suçları sıraladılar

    İki eski bakan, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında, Rus birliklerinin Ukrayna'da işlediği ve uluslararası hukuka göre suç teşkil eden en ciddi insanlık suçlarını sıraladı.

    Gerhart Baum, suç duyurusunun çok geniş ve birçok gerçeğe dayandığını belirterek, "Bunlar arasında Çernobil Nükleer Santrali'nin bombalanması, Mariupol'deki doğum kliniğinin bombalanması ve Buça'da sivillerin öldürülmesi yer alıyor." dedi. Uluslararası Ceza Kanunu'na göre, uluslararası hukuka karşı işlenen suçların yurt dışında işlenmesi halinde bile Almanya'da yargılanabileceğine dikkati çeken Baum, bu konuda Suriyeli üst düzey bir istihbaratçının yargılanmasını örnek gösterdi. 1978'de Şansölye Helmut Schmidt'in (SPD) kabinesinde İçişleri Bakanı olan Baum, yüzlerce sivilin öldüğü Buça'da hangi Rus birliğinin konuşlandırıldığına dair kesin bilgiler olduğunu açıkladı.

    Almanya dan Vladimir Putin hakkında suç duyurusu #2

    "Yasal yolları kullanmak istiyoruz"

    2009-2013 döneminde Adalet Bakanı olan Leutheusser-Schnarrenberger de "Ukrayna'daki ciddi savaş suçlarına dikkati çekmek için yasal yolları kullanmak istiyoruz, bu yüzden bu adımı atmaya karar verdik." dedi.

    Almanya dan Vladimir Putin hakkında suç duyurusu #3


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