Angela Merkel: Ukrayna savaşının sorumluluğu Polonya ve Baltık ülkelerinde

16 yıl görev yaptıktan sonra 2021 yılında emekliliğe ayrılan ve uzun zamandır gözlerden uzak olan Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'den tartışma yaratacak çıkış...

Macar Partizan gazetesine konuşan Merkel, Polonya ve Baltık ülkelerinin tutumlarının Moskova ile Avrupa Birliği arasındaki diplomatik kanalların kapanmasına neden olduğunu savundu ve bu durumun savaşın önünü açtığını iddia etti.

MİNSK ANLAŞMASI'NIN ÖNEMİNE VURGU

Merkel, konuşmasında Minsk Anlaşmalarına özel bir vurgu yaparak, 2014’te imzalanan Minsk I mutabakatının, Rusya, Ukrayna ve ayrılıkçı Donetsk-Luhansk temsilcileri arasında bir ateşkes düzeni kurduğunu belirtti. Merkel, 2015–2021 yılları arasında bir istikrar sağlandığını ve Ukrayna’nın bu dönemde güçlenme fırsatı yakaladığını söyledi.

Ancak Şubat 2015’te yürürlüğe giren Minsk II anlaşmasının çatışmaları durdurmakta yetersiz kaldığını ifade eden Merkel, bu süreçte 5 binden fazla Ukraynalı askerin ateşkese rağmen hayatını kaybettiğini veya yaralandığını hatırlattı.

PUTİN'İN TUTUMU SONRASI YENİ FORMAT ÖNERİSİ

2021 yılına gelindiğinde Putin’in artık Minsk sürecine bağlı kalmadığını sezdiğini belirten Merkel, yeni bir diplomatik kanal arayışına girdiğini aktardı:

Putin’in artık Minsk Anlaşması’na inanmadığını gördüm. Bu nedenle AB olarak onunla doğrudan konuşabileceğimiz yeni bir diplomatik format önerdim. Fakat Baltık ülkeleri ve Polonya bu girişime karşı çıktı.

Merkel, bu ülkelerin ortak bir Rusya politikası oluşmasından çekindiklerini ve bu nedenle yeni sürece engel olduklarını ileri sürerek Polonya ve Baltık ülkelerini suçladı.

Eski şansölyenin bu açıklamaları, Rusya’nın saldırısına karşı en sert duruşu sergileyen Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’da büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu ülkeler, savaşın başlangıcından bu yana Batı’yı Ukrayna’ya daha fazla destek vermeye çağıran aktörlerin başında geliyor.

Görev süresi boyunca Moskova’ya yönelik daha uzlaşmacı bir çizgi izlemekle eleştirilen Merkel, özellikle Kuzey Akım enerji projelerine verdiği destek ve Rusya ile diyalog arayışı nedeniyle “Putin’i cesaretlendirmekle” suçlanmıştı.

POLONYALI SİYASİLERDEN TEPKİ

Merkel'in bu açıklamalarına Polonya'nın eski Başbakanı Mateusz Morawiecki tepki göstererek, “Angela Merkel, Avrupa'nın en zararlı Alman politikacılarından biri olduğunu doğruladı.” dedi.

PiS parlamento grubu başkanı Mariusz Błaszczak, Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan eski müttefikini kınamasını talep etti ve Merkel'i “Rusya ile ticareti teşvik etmedeki rolü nedeniyle Putin rejiminin finansörlerinden biri” olarak nitelendirdi.