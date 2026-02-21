Almanya'nın eski Başbakanı Olaf Scholz'un adının Epstein belgelerinde geçtiği ortaya çıktı

Epstein soruşturmasına ilişkin paylaşılan belgelerde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dünya genelinde birçok ünlü ismin adının geçtiği dosya Almanya'da da geniş yankı buldu.

Ülkede birçok siyasinin adı dosyada yer alırken bunlara önemli bir isim daha eklendi.

ESKİ BAŞBAKAN OLAF SCHOLZ DA DOSYAYA GİRDİ

Kamuoyuyla paylaşılan Epstein soruşturmasına ait belgelerde, Almanya'nın eski Başbakanı Olaf Scholz'un, Maliye Bakanıyken özel sekreterlik görevini yapan Sigl-Glöckner'in adı geçiyor.

Epstein'a kim tarafından gönderildiği sansürlenen bir mesajda, "Ayrıca, benim harika genç çalışanlarımdan biri hatırlarsın. Philippa, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisansını bitirdi ve süper elit Alman gizli servisinde işe başladı ve para akışını takip etmek için Maliye Bakanlığına atandı." ifadeleri kullanıldı.

TELEKOMÜNİKASYONA İLİŞKİN MESAJLAŞMALAR

Bir diğer belgede ise Sigl-Glöckner'in, Afrika'da yürüttüğü çalışmalar sırasında bölge ülkelerindeki telekomünikasyon sistemlerine ilişkin bilgi içeren bir mesajının Epstein'a iletildiği görülüyor.

Avrupa Makro Politika Ağı (EMPN) Başkanı olan Sigl-Glöckner, Mayıs 2019 ila Kasım 2020'de dönemin Maliye Bakanı Scholz'un özel sekreterliğini yaptı.

Scholz, 2021-2025 yılları arasında Almanya başbakanlığı görevini üstlenmişti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.