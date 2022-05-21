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    Almanya'yı hortum vurdu: 1 ölü, 40 yaralı

    Almanyada etkili olan hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yapılan açıklamaya göre 38 yaşındaki adam elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederken 40 kişide yaralandı.
    • 21.05.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 11:58
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    Almanya'yı hortum vurdu: 1 ölü, 40 yaralı

    Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya ve diğer bölgelerde etkili olan hortum felaketinde kayıplar artmaya devam ediyor.

    Polisten yapılan açıklamaya göre hortumundan en çok etkilenen Paderborn kentinde 10'u ağır olmak üzere yaklaşık 40 kişi yaralandı.

    Kilisenin çanı yıkıldı

    Bölge genelinde demiryolu ve karayolu ulaşımı kesintiye uğradı. Bazı evlerin çatısı uçarken, bazılarının da camları kırıldı. Ağaçlar da hortumun etkisiyle yola devrildi. Lippstadt kentindeki Hellinghausen'de yer alan St. Clemens Katolik Kilisesi'ndeki çan kulesinin hortumun savrulduğu ve parçalarının kilise bahçesine saçıldığı görüldü.

    Elektrik çarptı

    Rhineland-Palatinate eyaletine bağlı Wittgert'te ise 38 yaşındaki adam, su baskının meydana geldiği evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    İHA'ya göre, Alman meteoroloji servisi rüzgarın hızının bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştığını belirtti.

    Almanya’daki hortum felaketinde 1 kişi öldü

    Almanya yı hortum vurdu: 1 ölü, 40 yaralı #1

    Almanya yı hortum vurdu: 1 ölü, 40 yaralı #2

    Almanya yı hortum vurdu: 1 ölü, 40 yaralı #3


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