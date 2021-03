Altın Küre Ödülleri’ni kimler kazandı? 2021 Golden Globes kazananları..

Altın Küre Ödülleri bu yıl 78'inci kez sahiplerine verildi. Ödüllerin ilk kez sanal ortamda dağıtıldığı bu ödül gecesinde Altın Küre Ödülleri’ni kimler kazandı?

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Koronavirüs nedeniyle iki ay ertelenen Altın Küre ödül töreni, dün gece Beverly Hills'teki Beverly Hilton Oteli'nde yapıldı. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı.

Birkaç ünlünün katılımıyla gerçekleşen törene birçok ünlü uzaktan bağlanarak katılım sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan programın ardından Altın Küre Ödülleri’ni kimlerin kazandığı araştırma konusu oldu.

Peki, Altın Küre Ödülleri’ni kimler kazandı? İşte, 2021 Golden Globes kazananları..

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER KAZANDI?

Nomaland filmiyle drama dalında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe adını yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman de drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

78. Altın Küre Ödülü alan yapımlar ve kişiler şu şekildedir:

Drama Dalında En İyi Film: Nomadland

En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Yabancı Film: Minari

En İyi Animasyon Filmi: Soul

En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Drama Dalında En İyi TV Dizisi: The Crown

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV Dizisi: Schitt’s Creek

En İyi Film Müziği: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rosamund Pike (I Care A Lot)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)