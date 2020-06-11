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    Amazon yüz tanıma teknolojisini polise bir yıl yasakladı

    Bu kararın, ABD Kongresi'ne bu gelişmiş teknolojinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemesi için zaman vermek için alındığı belirtildi.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 09:17
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    Amazon yüz tanıma teknolojisini polise bir yıl yasakladı

    ABD merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, kendi geliştirdiği yüz tanıma yazılımı "Rekognition" programını polisin kullanmasını bir yıl süreyle yasakladı.

    Amazon açıklamasında bu kararın, ABD Kongresi'ne bu gelişmiş teknolojinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemesi için zaman vermek için alındığı belirtildi.

    "İSTENİLİRSE YARDIMA HAZIRIZ"

    Açıklamada şirket olarak, hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin "etik kullanımı kontrol edebilmek" için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiği savunuldu ve "Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız." denildi.

    IBM, YÜZ TANIMA İŞİNİ BIRAKTI

    ABD merkezli teknoloji şirketi IBM de (International Business Machines Corp), pazartesi günü yaptığı açıklamada, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.

    İNSAN HAKLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

    IBM'in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı. IBM'in CEO'su Arvind Krishna, "IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek." dedi.

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