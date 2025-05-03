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DHA

Amazon'da korkunç kaza..

Ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde, Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana gelen olayda, Pilot Pablo Andres Velarde, yerel basına yaptığı açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi.

"TİMSAHLAR SADECE BİRKAÇ METRE UZAKTAYDI"

Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.

SUDAKİ YILANLARLA MÜCADELE ETTİLER

Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.

36 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Batalıkta mahsur kalan 1 çocuk, 3 kadın ve pilot, 36 saat sonra kurtarıldı..