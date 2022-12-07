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    Amber Heard kaybettiği davaya itiraz etti

    Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, davanın yeniden görülmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.
    • 07.12.2022 - 14:19
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    Amber Heard kaybettiği davaya itiraz etti

    Amerikalı aktör Johnny Depp ile eski eşi oyuncu Amber Heard arasında sular durulmuyor.

    Dünya gündemini uzun süre meşgul eden davaya ilişkin Heard'dan yeni bir hamle geldi.

    İzlenme rekoru kırdı

    Heard, geçmiş yıllarda yazdığı bir makalede Depp'ten şiddet gördüğünü ifade etmiş, bunun üzerine Depp ise itibarı zedelendiği gerekçesiyle dava açmıştı.

    Televizyondaki mahkeme kanalından canlı yayınlanarak izlenme rekoru kırmıştı.

    Amber Heard kaybettiği davaya itiraz etti #1

    Depp, davayı kazandı

    İkli arasında birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

    Yaklaşık 6 hafta süren davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard, geri adım atmamakta kararlı.

    Amber Heard kaybettiği davaya itiraz etti #2

    "Yanlış eyalette yargılandım"

    Los Angeles Times’ın haberine göre, iftira davasının yanlış eyalette düzenlendiğini ve terapi notlarının dahil edilmemesini iddia ederek karara karşı 68 sayfalık temyiz başvurusunda bulunan Heard, davayı yeniden gündeme taşıdı.

    Kararın geri alınması için Virginia mahkemelerine başvuran Heard, davanın yeniden görülmesini talep etti.

    Öte yandan avukatlar da, davanın Virginia eyaletinde görülmesi, mahkemenin Heard’ün kanıt sunmasını engellemesi gibi çeşitli hatalar olduğunu savundu.

    Amber Heard kaybettiği davaya itiraz etti #3

     


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