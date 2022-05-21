Amerika- Meksika sınırında göçmen dramı sürüyor

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yüzlerce göçmen Meksika sınırına vardı.

ABD'de iltica hakkı edinme umuduyla Yuma Sınır Kapısı'nda yaşanan mülteci dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye gitmek isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan göçmenler, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Birçok ülkeden göç ediyorlar

Kolombiya, Küba, Haiti, Gana, Hindistan, El Salvador, Jamaika ve daha birçok ülkeden göçmen, sınırı geçerek ABD'ye göç ediyor.

Colorado nehrini aşarak sınıra ulaşan sığınmacılar, güvenlik ekiplerince kontrol edildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için geçici tesislere gönderiliyor.



